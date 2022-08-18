Влиянием апрельского локдауна дело не ограничилось – Tesla приостановила сборку электромобилей на предприятии в Китае ради модернизации производственных линий, которая позволила увеличить количество еженедельно собираемых машин до 22 тысяч. Как поясняет Reuters, после возобновления деятельности предприятия сроки ожидания заказов в Китае сократились с 24 до 4 недель в самых крайних случаях.
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Естественно, сроки ожидания неравномерны. Проще всего получить заднеприводный вариант Tesla Model Y китайской сборки, поскольку он способен добраться до клиента за восемь недель в самом худшем случае. Прочие электромобили местной сборки теперь доставляются китайским клиентам за 12 или 20 недель, в зависимости от комплектации. Ранее сроки ожидания достигали 24 недель. Легко определить, что после модернизации китайское предприятие Tesla технически способно собирать более 1 млн электромобилей в год.