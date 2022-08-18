Вице-председатель Китайской ассоциации компаний полупроводниковой отрасли, как отмечает Bloomberg, на недавнем мероприятии в Нанкине выразил свою глубокую озабоченность несправедливыми ограничениями на развитие бизнеса в Китае иностранными компаниями, которые накладываются на их деятельность новым пакетом законов, принятым в США.
реклама
Напомним, в существующей редакции эта законодательная инициатива предусматривает ограничение на получение субсидий в США для тех компаний, которые планируют в течение десяти ближайших лет расширять своё производство на территории Китая, если при этом должны использоваться 28-нм и более прогрессивные технологии. Подобные ограничения, по мнению представителей китайской полупроводниковой отрасли, не соответствуют принципам добросовестной конкуренции, охраняемым ВТО.
Участники китайского мероприятия также призвали местные власти продолжать всестороннюю поддержку национальной полупроводниковой отрасли, а также предложили всем участникам процесса сплотиться для преодоления технологических трудностей, стоящих у них на пути.