Они не могли не сказать этого.

Вице-председатель Китайской ассоциации компаний полупроводниковой отрасли, как отмечает Bloomberg, на недавнем мероприятии в Нанкине выразил свою глубокую озабоченность несправедливыми ограничениями на развитие бизнеса в Китае иностранными компаниями, которые накладываются на их деятельность новым пакетом законов, принятым в США.

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Источник изображения: SMIC

Напомним, в существующей редакции эта законодательная инициатива предусматривает ограничение на получение субсидий в США для тех компаний, которые планируют в течение десяти ближайших лет расширять своё производство на территории Китая, если при этом должны использоваться 28-нм и более прогрессивные технологии. Подобные ограничения, по мнению представителей китайской полупроводниковой отрасли, не соответствуют принципам добросовестной конкуренции, охраняемым ВТО.

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Участники китайского мероприятия также призвали местные власти продолжать всестороннюю поддержку национальной полупроводниковой отрасли, а также предложили всем участникам процесса сплотиться для преодоления технологических трудностей, стоящих у них на пути.