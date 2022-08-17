Ранее СМИ уже сообщали, что на предприятиях Samsung Electronics во Вьетнаме, где выпускается основная часть смартфонов этой марки, были введены сокращённые рабочие смены, поскольку спрос на продукцию этого типа резко сократился в целом по рынку. Теперь издание The Elec заявляет, что план Samsung по количеству отгруженных в этом году смартфонов сокращён с 300 до 260 млн штук.
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Это меньше, чем было отгружено в прошлом году (270 млн штук), но больше, чем было отгружено в первый год пандемии – за 2020 год было выпущено только 250 млн смартфонов корейской марки. При этом в прошлые годы объёмы поставок данной продукции стабильно превышали 300 млн экземпляров. Первоначально компания планировала в этом году произвести 334 млн смартфонов, из которых 284 млн штук выпустила бы собственными силами, а 50 млн смартфонов доверила бы выпускать китайским подрядчикам.