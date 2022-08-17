Миграция из Китая и не думает останавливаться.

По информации Nikkei Asian Review, подрядчикам Apple впервые удалось организовать тестовую сборку часов Apple Watch и ноутбуков MacBook на территории Вьетнама. Умные часы здесь по заказу Apple готова собирать компания Luxshare, а ноутбуки будет собирать традиционный партнёр в лице Foxconn.

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Источник изображения: Apple

Отмечается, что технически организовать сборку ноутбуков Apple не так сложно, а вот обеспечить конкурентоспособную себестоимость данного процесса по сравнению с Китаем чрезвычайно сложно. Цепочки поставок пока ориентированы таким образом, что выпускать эти ноутбуки в Китае гораздо выгоднее.

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Именно Luxshare в 2020 году стала первопроходцем на вьетнамском направлении среди партнёров Apple, организовав здесь выпуск беспроводных наушников AirPods. Часы Watch не менее сложны в производстве, поэтому степень доверия вьетнамским предприятиям Luxshare оказалась достаточно высокой. Во Вьетнаме уже выпускаются планшеты iPad, причём конкуренцию Foxconn здесь составила китайская компания BYD, известная своими аккумуляторами. Ведутся переговоры с подрядчиками об организации во Вьетнаме производства колонок Apple HomePod. Конкурирующая Samsung в этой стране вообще производит основную часть своих смартфонов, так что решение Apple диверсифицировать риски по принципу географии производства было своевременным и оправданным.