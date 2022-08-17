Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сборка Apple Watch и MacBook впервые организована во Вьетнаме
Миграция из Китая и не думает останавливаться.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

По информации Nikkei Asian Review, подрядчикам Apple впервые удалось организовать тестовую сборку часов Apple Watch и ноутбуков MacBook на территории Вьетнама. Умные часы здесь по заказу Apple готова собирать компания Luxshare, а ноутбуки будет собирать традиционный партнёр в лице Foxconn.

реклама

Источник изображения: Apple

Отмечается, что технически организовать сборку ноутбуков Apple не так сложно, а вот обеспечить конкурентоспособную себестоимость данного процесса по сравнению с Китаем чрезвычайно сложно. Цепочки поставок пока ориентированы таким образом, что выпускать эти ноутбуки в Китае гораздо выгоднее.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Именно Luxshare в 2020 году стала первопроходцем на вьетнамском направлении среди партнёров Apple, организовав здесь выпуск беспроводных наушников AirPods. Часы Watch не менее сложны в производстве, поэтому степень доверия вьетнамским предприятиям Luxshare оказалась достаточно высокой. Во Вьетнаме уже выпускаются планшеты iPad, причём конкуренцию Foxconn здесь составила китайская компания BYD, известная своими аккумуляторами. Ведутся переговоры с подрядчиками об организации во Вьетнаме производства колонок Apple HomePod. Конкурирующая Samsung в этой стране вообще производит основную часть своих смартфонов, так что решение Apple диверсифицировать риски по принципу географии производства было своевременным и оправданным.

#apple #ipad #китай #macbook #вьетнам #airpods
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В App Store появилось приложение «СБОЛ», заменяющее ранее удалённый «Сбербанк Онлайн»
Rutube исполнил требование Apple и ограничил доступность своего приложения в App Store российским регионом
Плановые отключения электроснабжения из-за жары в Китае ударят по многим производителям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
46
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
36
Почему тестировщики не любят AMD
203
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
51
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
13
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
20
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
44
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
38

Сейчас обсуждают

Tilk
08:50
Вы что, серьезно? А само стихотворение то прочли или только название? Пушкин Ураиной называет окраину , но ни как не страну, тогда такой страны не существовало. Вы прочтите то стихотворение, там же вс...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
V.L.A.D.L.E.N
08:46
чё выблядок рашистский по 90 рублей в день зашибаешь, ну богач
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
Серегарус
08:45
Самс 970й на алике 10 стоит, поэтому не стоит переплачивать отечественным барыганам полторы цены... у меня есть 2й ссд на 250 Гб...вот думаю к чему его приспособить..
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
V.L.A.D.L.E.N
08:44
Заглот - дырявый унтерменш! Слава нации! Смерть русским!
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
Максим
08:43
новости технологий
Нацбанк Румынии принял на работу известную ясновидящую Минерву
r0b0tf00t
08:38
вот бы Bloodborne на пеке
Видео: 16 минут геймплея ролевого экшена Thymesia, вдохновлённого Bloodborne
wolfire
08:38
я слышал что можно улететь, причем без всяких ракет и скафандров
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
wolfire
08:36
а чтобы сделать нормальные помещения, а не как в подводной лодке, технологии ещё не дошли или денег нет?
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
polegrez
08:34
Это еще тест графики не запустили. Все таки неттопы для таких нагрузок длительно не подходят. Ниже в таблице HWinfo еще температуры VRM должна показывать. По идее там повыше температуры должны быть.
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
cupgrn
08:32
Про микроэлектронику вспомнили когда клюнуло, до этого не было смысла этим заниматься , вкладываться в своё производство , всё прекрасно импортировалось. Хотя сколько было разговоров , что пора слазит...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем