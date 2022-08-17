Принято считать, что сезон деловой активности, наступающий в сентябре, всегда оживляет спрос на персональные компьютеры, самой распространённой формой которых в последние годы являются ноутбуки. Эксперты Citi предупреждают, что в этом году подобная тенденция будет выражена достаточно слабо – спрос на ноутбуки от силы вырастет на 8% относительно второго квартала, тогда как обычно он увеличивался на двузначное количество процентов.
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С одной стороны, на рынке сейчас в этом сегменте сформировались излишки комплектующих, с другой стороны, спрос подрывается макроэкономическими факторами. В июле, как поясняет тот же источник, объёмы поставок ноутбуков последовательно сократились на 15%. Эксперты ожидают, что спрос на рынке ПК будет снижаться не только до конца этого года, но и в следующем. По итогам года объёмы поставок ноутбуков должны сократиться на 17%, и это в том случае, если макроэкономическая обстановка не ухудшится.