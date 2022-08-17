Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Подъём спроса на рынке ноутбуков в этом квартале будет незначительным
А по итогам года будет наблюдаться сокращение поставок на 17%.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Принято считать, что сезон деловой активности, наступающий в сентябре, всегда оживляет спрос на персональные компьютеры, самой распространённой формой которых в последние годы являются ноутбуки. Эксперты Citi предупреждают, что в этом году подобная тенденция будет выражена достаточно слабо – спрос на ноутбуки от силы вырастет на 8% относительно второго квартала, тогда как обычно он увеличивался на двузначное количество процентов.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

С одной стороны, на рынке сейчас в этом сегменте сформировались излишки комплектующих, с другой стороны, спрос подрывается макроэкономическими факторами. В июле, как поясняет тот же источник, объёмы поставок ноутбуков последовательно сократились на 15%. Эксперты ожидают, что спрос на рынке ПК будет снижаться не только до конца этого года, но и в следующем. По итогам года объёмы поставок ноутбуков должны сократиться на 17%, и это в том случае, если макроэкономическая обстановка не ухудшится.

#аналитика #финансы #ноутбуки #компьютерный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сохранение спроса в серверном сегменте под вопросом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
38
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
35
Почему тестировщики не любят AMD
200
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
48
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
19
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
10
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
34

Сейчас обсуждают

Yilec
05:19
Выглядит уныло.
Видео: 16 минут геймплея ролевого экшена Thymesia, вдохновлённого Bloodborne
Академик
04:50
Как и американцы, которые сняли всё в павильоне - подвязанных на тросах весело прыгающих астронавтов.
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Олег Данильченко
04:40
Ты реально дурак и говнюк или больной человек?
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Олег Данильченко
04:39
Здраво,стоит старенький Crucial M500 MLC 120 купленный в 2014,раньше был системным ,сейчас как хранитель бэкапа и прочего.
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Арсений Иголкин
04:33
Что такое "либерда", все никак не пойму, это оскорбление от слова "либерал" - любитель свободы и не любящий контроль государства ? Что в этом плохого ?
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Арсений Иголкин
04:26
Все это конечно хорошо, но в конце про СССР наглый пиздешь, "компьютерную технику они производили", калькуляторы что ли ? Но и они не всегда были в магазинах. Хз совпало так или нет, но домашние компь...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
NONsens
04:20
На английском в универе нам задавали переводить текст про суперпарамагнитный эффект, из-за которого развитие жёстких дисков вот-вот полностью остановится. Это было 20 лет назад.
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Blackm0re
04:03
Занятная математика... Несложно посчитать, что, например, 3070, исходя из таблицы, стоит 34-36 тысяч (по курсу 61-62р). Ну да, ну да...
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
Академик
04:00
Не просто убивают, а сначала мучают в застенках СБУ. В целом, у украинцев такое поведение закреплено уже на генетическом уровне. С момента Волынской резни, когда украинские нацисты в ВОВ вырезали 150 ...
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Академик
03:55
Как часто в свою попку ты запускаешь тёплый член не гомофоба?
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем