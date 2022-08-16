Среди процессоров с восемью ядрами.

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

Американский энтузиаст Splave взялся за центральный процессор Intel Core i9-12900KS после некоторого перерыва, и сразу достиг впечатляющего результата в тесте Geekbench3 Multi Core, заняв первое место среди моделей с восемью ядрами и аналогичную позицию в модельном зачёте. Тест был пройден с результатом 86 326 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Частота процессора при этом была повышена до 7104 МГц при помощи жидкого азота, традиционно для этого автора использовалась материнская плата ASRock Z690 Aqua OC. На указанной частоте процессор смог сохранить активность восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков.