Американский энтузиаст Splave взялся за центральный процессор Intel Core i9-12900KS после некоторого перерыва, и сразу достиг впечатляющего результата в тесте Geekbench3 Multi Core, заняв первое место среди моделей с восемью ядрами и аналогичную позицию в модельном зачёте. Тест был пройден с результатом 86 326 баллов.
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Частота процессора при этом была повышена до 7104 МГц при помощи жидкого азота, традиционно для этого автора использовалась материнская плата ASRock Z690 Aqua OC. На указанной частоте процессор смог сохранить активность восьми производительных ядер и сопутствующих им шестнадцати потоков.