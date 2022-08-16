Хотя уже сейчас скидки достигают 50%.

Китайские СМИ начали распространять информацию о намерениях AMD и NVIDIA инициировать очередной этап снижения цен на видеокарты существующих поколений с конца августа, причём вторая из компаний будет более агрессивна в этом отношении. Как известно, именно NVIDIA столкнулась в прошедшем квартале с резким снижением спроса на новые игровые видеокарты, но поскольку на горизонте маячит выход графических решений поколения Ada Lovelace (GeForce RTX 40), запасы предшественников определённо необходимо свести к минимуму.

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Источник изображения: NVIDIA

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В условиях, когда в предыдущие периоды цены были выше рекомендованных, а денег у потребителей на приобретение новых видеокарт не так много, единственным выходом для NVIDIA может стать более радикальное снижение цен на модели текущего поколения. Эта компания не торопится признаться, что скоро представит видеокарты нового поколения, а вот AMD не скрывает, что анонсирует новинки с архитектурой RDNA 3 до конца текущего года.