Китайские специалисты могли осилить этот путь самостоятельно.

В прошлом месяце стало известно, что китайская компания SMIC снабжает одного из своих клиентов близкими по характеристикам к 7-нм чипами уже на протяжении года, хотя очевидно, что этот контрактный производитель не имеет доступа к оборудованию для EUV-литографии. Принято считать, что SMIC старалась скопировать 7-нм техпроцесс у TSMC, но бывший главный юрист тайваньской компании в интервью DigiTimes заявил, что сделать это было бы не так просто.

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Источник изображения: SMIC

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По крайней мере, Ричард Тёрстон (Richard Thirston) в интервью изданию заявил, что сам вёл ряд судебных разбирательств в отношении SMIC, а потому ему известно о существовании очень строгого надзора со стороны TSMC в отношении технологий, используемых китайским конкурентом. Сейчас SMIC руководит бывший ключевой разработчик технологий TSMC, но он давно покинул компанию, а после того успел поработать в Samsung. Компания SMIC вполне могла освоить аналог 7-нм технологии собственными силами, поскольку TSMC просто не допустила бы неправомерного заимствования своих ноу-хау. Такого мнения придерживается бывший главный юрист TSMC, который в этой должности проработал около 15 лет.