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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic готовится разогнать производительность своего предприятия в США по выпуску батарей для Tesla на 10%
При помощи своих японских специалистов.
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Оптимизация производственных процессов – это целое искусство, поэтому корпорация Panasonic надеется использовать опыт своих японских специалистов для повышения производительности предприятия в штате Невада примерно на 10%, без замены оборудования и строительства новых линий, как отмечает Nikkei Asian Review. Десант из нескольких десятков японских инженеров уже высадился в Неваде в первой половине этого года.

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Источник изображения: Clean Future

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В перспективе Panasonic рассчитывает увеличить производительность своего совместного с Tesla предприятия по выпуску тяговых батарей в Неваде до 43 ГВт‧ч в год, в показателях совокупной ёмкости. К 2024 году в штате Канзас может появиться второе предприятие, а пока показатели японских площадок Panasonic несколько выше, а потому американскому предприятию потребуется оптимизация производственных процессов, которая позволит увеличить количество выпускаемых литиевых аккумуляторных ячеек типоразмера 2170.

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