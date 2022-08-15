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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Radeon RX 6900 XT под водоблоком занял четвёртое место в 3DMark11 Performance
И при помощи Intel Core i9-12900K.
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Оверклокеры редко страдают «предрассудками аппаратной сочетаемости», а потому для них совершенно нормально использовать в одной системе центральный процессор Intel и видеокарту AMD. Для швейцарского энтузиаста OVIZ Hardware удачным дуэтом стало сочетание центрального процессора Core i9-12900K с водоблоком и аналогичным образом охлаждаемой видеокарты Radeon RX 6900 XT.

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Источник изображения: OVIZ Hardware

Впрочем, из лаконичного описания условий эксперимента можно понять, что и центральный, и графический процессоры охлаждались водоблоками, к которым подавалась жидкость с температурой значительно ниже комнатной. Это достигается использованием так называемых чиллеров, которые в альтернативной сфере применения способны охлаждать воду в аквариуме. Либо реализуется более дешёвый способ с промежуточным резервуаром, наполненным льдом из морозильника.

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Если центральный процессор при таком способе охлаждения разогнался до 5675 МГц, то видеокарта достигла частот 2950/16800 МГц. Этого хватило, чтобы набрать 72 087 баллов в 3DMark11 Performance и занять четвёртое место в абсолютном рейтинге. Кроме того, это лишь один из пяти результатов в данном тесте, превышающий рубеж в 70 тысяч баллов.

#экстремальный разгон #radeon rx 6900 xt #3dmark11 #core i9-12900k
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