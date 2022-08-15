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О расширении инструментария, который может привлечь внимание бесшумных самоубийц, сообщает сайт Electrek. Компания InMotion представила электрический моноцикл V13 Challenger – скоростное транспортное средство с единственным колесом и ручками для переноски, которое может развивать скорость до 140 км/ч.

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Источник изображения: Electrek

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Силовая установка транспортного средства работает при напряжении 126 вольт, электродвигатель способен выдавать мощность 6 лошадиных сил на долгосрочной основе, в пике показатель увеличивается до 10 л.с. Отмечается, что указанную скорость моноцикл способен развивать без нагрузки в подвешенном состоянии, когда колесо свободно вращается в воздухе. С седоком моноцикл способен разгоняться до 90-100 км/ч, что для такого средства передвижения тоже весьма быстро. Колесо снабжено подвеской со свободным ходом 90 мм. В продажу моноцикл массой 50 кг поступит по цене $4600, хотя по предварительным заказам он был доступен по цене $3999.