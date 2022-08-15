По информации DigiTimes, президент крупного контрактного производителя Compal Electronics уверен в сохранении негативного влияния множества факторов на спрос в сегменте ПК до второй половины следующего года. Это и накопившиеся запасы компонентов на складах производителей, и неблагоприятные макроэкономические условия.
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Самые оптимистичные из продавцов компьютерных компонентов заявляют о возможности восстановления спроса на рынке к концу текущего года, прочие связывают соответствующие надежды со следующим полугодием, но подобный разброс прогнозов говорит лишь о непредсказуемости начавшегося кризиса.