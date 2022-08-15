Местные власти тоже готовы субсидировать строительство новых предприятий соответствующего профиля.

Представители мексиканского министерства финансов в интервью Nikkei Asian Review выразили надежду, что появление в США программы субсидирования национальной полупроводниковой отрасли принесёт выгоду и этому южному соседу, поскольку те же Intel и Texas Instruments не только уже располагают предприятиями в Мексике, но и собираются расширить свои инвестиции в местную экономику.

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Источник изображения: Intel

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По мнению мексиканских чиновников, в этой североамериканской стране можно было бы разместить новые предприятия по тестированию и упаковке чипов. Здесь уже достаточно хорошо развит кластер по обеспечению полупроводниковыми компонентами региональных производителей автомобилей. Власти Мексики намереваются предложить и собственную программу субсидирования национальной полупроводниковой отрасли, но до следующего года её детали будут обсуждаться с министерством финансов.