Похоже, с властями региона у компании сложились нормальные деловые отношения.

Всего несколько лет потребовалось китайской компании CATL, чтобы превратиться в крупнейшего производителя литиевых аккумуляторов для электромобилей, контролирующего треть мирового рынка, но основная часть производственных мощностей этой марки находится на территории Китая. Перспективы строительства предприятия CATL в США омрачил недавний визит Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на Тайвань, а вот в Европе компания себя не ограничивает.

реклама

Источник изображения: CATL

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К концу 2027 года CATL намеревается построить в Венгрии предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 100 ГВт·ч. Оно станет крупнейшим в Европе, а для самой CATL уже вторым по счёту после строящегося в Германии. Mercedes-Benz станет крупнейшим клиентом этого предприятия в Венгрии, но тяговые аккумуляторы CATL местного производства также будут получать компании BMW, Volkswagen и Stellantis. К середине десятилетия CATL рассчитывает наладить ежегодный выпуск до 670 ГВт·ч аккумуляторов в эквивалентной ёмкости по всему миру.