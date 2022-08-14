Всего несколько лет потребовалось китайской компании CATL, чтобы превратиться в крупнейшего производителя литиевых аккумуляторов для электромобилей, контролирующего треть мирового рынка, но основная часть производственных мощностей этой марки находится на территории Китая. Перспективы строительства предприятия CATL в США омрачил недавний визит Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на Тайвань, а вот в Европе компания себя не ограничивает.
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К концу 2027 года CATL намеревается построить в Венгрии предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 100 ГВт·ч. Оно станет крупнейшим в Европе, а для самой CATL уже вторым по счёту после строящегося в Германии. Mercedes-Benz станет крупнейшим клиентом этого предприятия в Венгрии, но тяговые аккумуляторы CATL местного производства также будут получать компании BMW, Volkswagen и Stellantis. К середине десятилетия CATL рассчитывает наладить ежегодный выпуск до 670 ГВт·ч аккумуляторов в эквивалентной ёмкости по всему миру.