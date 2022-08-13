А проблемы начались в апреле.

Квартальный отчёт компании Quanta Computer, которая по заказу Apple собирает ноутбуки семейства MacBook на своём предприятии в Шанхае, позволил представителям Bloomberg понять, с какими трудностями этот подрядчик столкнулся в период с апреля по июнь на фоне санитарных ограничений, введённых местными властями в апреле.

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Источник изображения: Apple

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Строго говоря, разрешение на возобновление работы предприятие Quanta в Шанхае получило ещё в апреле, но долгое время не могло выйти на привычные объёмы производства из-за нехватки персонала и перебоев с логистикой. Компании даже пришлось нанимать новых рабочих и обучать их, поскольку часть коллектива оказалась изолирована в других регионах Китая и не могла приступить к работе в Шанхае. Лишь к концу июля Quanta удалось наладить сборку ноутбуков в этом городе в полном объёме. Даже в третьем квартале последствия локдауна будут сказываться на финансовых показателях компании, поскольку ей предстоит выплачивать вознаграждения рабочим в увеличенном размере в преддверии сезона деловой активности, который в былые годы характеризовался ростом спроса на ноутбуки.