По данным Reuters, к началу следующего года южнокорейская компания SK hynix определится с местом строительства предприятия в США, которое сосредоточится на упаковке и тестированию чипов с использованием передовых для отрасли технологий и методов. К середине десятилетия это предприятие уже должно будет выйти на проектную мощность, обеспечив работой до 1000 местных жителей.
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Где именно в первом квартале следующего года начнётся строительство, первоисточник не уточняет, но указывает на необходимость снабжения предприятия квалифицированными кадрами из близлежащих университетов. Бюджет проекта тоже не раскрывается, но он должен уложиться в те $15 млрд, которые материнская корпорация SK Group выделила на ближайшие годы на развитие полупроводниковой отрасли США. Само собой, корейские инвесторы в данном случае смогут претендовать на получение государственных субсидий, причём на строительство не только производственных предприятий, но и исследовательских центров на территории США.