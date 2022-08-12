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Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC не сократит расходы на расширение производства даже в условиях кризиса и санкций
Впрочем, макроэкономические неприятности не обойдут стороной и её.
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На страницах ресурса Nikkei Asian Review появились весьма ценные комментарии относительно опубликованного на этой неделе квартального отчёта китайской компании SMIC, которая является ведущим национальным контрактным производителем чипов. Во-первых, ей удалось по итогам второго квартала увеличить выручку на 41,6% до $1,9 млрд, хотя чистая прибыль при этом и упала на 25,2% до $514,3 млн относительно аналогичного периода прошлого года.

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Источник изображения: Getty Images

Некоторые из клиентов SMIC начали отказываться от новых партий продукции, запускаемой в производство. Уровень загрузки оборудования SMIC во втором квартале опустился до 97%, хотя год назад он превышал 100%, пусть это и покажется странным блюстителям правил математики. Компания не отказывается от намерений продолжать инвестиции в расширение производства, в первом полугодии на эти нужды было потрачено $2,5 млрд, во втором выделена точно такая же сумма. По итогам прошлого года капитальные затраты SMIC были чуть ниже, на уровне $4,51 млрд.

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Выручка SMIC на 70% зависит от внутреннего рынка Китая, в текущем полугодии поводов для оптимизма стало меньше, но руководство SMIC надеется на рост финансовых показателей в долгосрочной перспективе. Кризисные явления в экономике должны ослабить своё внимание на деятельность компании к началу следующего года. В третьем квартале SMIC рассчитывает либо увеличить выручку незначительно, либо сохранить её на уровне второго квартала.

#аналитика #финансы #полупроводники #китайские производители #smic
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