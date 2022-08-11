Как сообщает Nikkei Asian Review, представители двух китайских торговых ассоциаций на этой неделе выступили с критикой пакета законов CHIPS and Science Act, который был подписан на днях президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden). По мнению представителей китайского делового сообщества, в изложенной трактовке данная инициатива США усилит геополитическую конкуренцию в полупроводниковой отрасли, помешает восстановлению мировой экономики и замедлит внедрение инноваций в технологической сфере.
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Дискриминация отдельных стран, заложенная в этом пакете законов, по мнению представителей китайской стороны, призвана искусственным образом изменить разделение труда на международном рынке полупроводниковых компонентов, а потому навредит интересам компаний по всему миру, включая США и КНР. Китайский МИД в среду тоже выступил с осуждением изложенных в пакете законов мер, назвав их примером «экономического сдерживания» со стороны США.
Напомним, законодательство предполагает выделение субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов на территории США, но взамен требует от их получателей на десять лет воздержаться от расширения производственных мощностей в Китае и других недружественных странах, использующих 28-нм технологию и более продвинутые литографические нормы. Именно это положение вызывает наибольшее беспокойство у китайских властей и предпринимателей.