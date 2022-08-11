Это очевидный пример политики экономического сдерживания конкурентов США.

Как сообщает Nikkei Asian Review, представители двух китайских торговых ассоциаций на этой неделе выступили с критикой пакета законов CHIPS and Science Act, который был подписан на днях президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden). По мнению представителей китайского делового сообщества, в изложенной трактовке данная инициатива США усилит геополитическую конкуренцию в полупроводниковой отрасли, помешает восстановлению мировой экономики и замедлит внедрение инноваций в технологической сфере.

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Источник изображения: Reuters

Дискриминация отдельных стран, заложенная в этом пакете законов, по мнению представителей китайской стороны, призвана искусственным образом изменить разделение труда на международном рынке полупроводниковых компонентов, а потому навредит интересам компаний по всему миру, включая США и КНР. Китайский МИД в среду тоже выступил с осуждением изложенных в пакете законов мер, назвав их примером «экономического сдерживания» со стороны США.

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Напомним, законодательство предполагает выделение субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов на территории США, но взамен требует от их получателей на десять лет воздержаться от расширения производственных мощностей в Китае и других недружественных странах, использующих 28-нм технологию и более продвинутые литографические нормы. Именно это положение вызывает наибольшее беспокойство у китайских властей и предпринимателей.