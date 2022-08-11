Каждый четвёртый проданный во втором квартале процессор принадлежал этой марке.

Представители сайта Tom’s Hardware Guide на этой неделе традиционно продемонстрировали преимущество наличия доступа к официальным данным исследований Mercury Research и IDC по динамике рынка центральных процессоров. Если первый источник использует натуральные показатели в количестве отгруженных процессоров, то второй предлагает ориентироваться на стоимостные показатели, выраженные в денежных средствах, полученных от реализации соответствующей продукции.

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Источник изображения: AMD

По версии IDC, которая оперирует показателями выручки, прогресс AMD во втором квартале наиболее очевиден в мобильном сегменте, где компании удалось занять рекордные 27% рынка:

Настольный сегмент – 18,8% (+0,7% по году);

Мобильный сегмент – 27% (+12,1% по году);

Серверный сегмент – 22,9% (+11,3% по году);

В целом по рынку x86-совместимых процессоров – 28,1% (+11,2% по году).

В штучных показателях, которые предоставило агентство Mercury Research, картина выглядит несколько иначе:

Настольный сегмент – 20,6% (+3,5% по году);

Мобильный сегмент – 24,8% (+4,8% по году);

Серверный сегмент – 13,9% (+4,4% по году);

В целом по рынку x86-совместимых процессоров данных за второй квартал пока нет.

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Различия в доле AMD на серверном рынке по версии двух источников объясняются методиками подсчёта. IDC учитывает только рынок серверных систем с одним или двумя процессорными разъёмами, Mercury Research охватывает всё их многообразие. В результате в первом случае доля AMD достигает 22,9%, а во втором ограничивается 13,9%. Впрочем, положительная динамика в этом секторе рынка у AMD сохраняется уже на протяжении 13 кварталов подряд, так что компании грех жаловаться на своё положение в серверном сегменте.