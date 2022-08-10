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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo тоже рассчитывает на сжатие рынка ПК по итогам года
Хорошо уже было.
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Если ещё в начале года участники рынка ПК ожидали сохранения его ёмкости на уровне сильно выше 300 млн штук, то к середине года оптимизм поубавился вместе со снижением потребительского спроса, и даже полная надежд на укрепление своих рыночных позиций AMD на прошлом отчётном мероприятии заявила, что теперь нужно ориентироваться на ежегодный объём продаж ПК и ноутбуков в количестве не более 300 млн штук. В интервью Reuters близкие прогнозы дал генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing).

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Источник изображения: Lenovo

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Прошлый квартал Lenovo завершила ростом выручки на 0,2% до $16,96 млрд, и это был самый скромный прирост за последние девять кварталов. На направлении устройств, к которому относятся и ПК, выручка Lenovo сократилась на 3%, хотя те же смартфоны неожиданно увеличили профильную выручку на 20%. По словам представителей Lenovo, во втором полугодии уже можно говорить о почти полной победе над дефицитом компонентов – он сохраняется лишь в определённых нишах типа серверного сегмента. По итогам года, как считает руководство компании, мировой рынок ПК сожмётся до 300 или 310 млн штук. Это примерно соответствует снижению объёмов продаж на 10% по сравнению с предыдущим годом.

#аналитика #финансы #lenovo #компьютерный рынок
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Вежливый_ATACMS
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так то ж даже не мы типа устроили. орки сами себе базу разъeбали. а кто то уже наказан, под следствием или это так и было по плану? с базы меньше корыт взлетать будет. а значит меньше ракет в торговы...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Felsher Z
13:02
Не работат, да ты и не морочься. После Бучи - никто в мире вам не верит. Снимать фейки - убивая своих граждан... До голливуда конечно далеко, а в болливуд может и возьмут кого из ваших оператороф))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
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«Отрезанные санкциями от внешних рынков, потерявшие до половины производства и треть экспорта, российские металлургические заводы вползают в долгосрочный технологический кризис. Отрасль, где трудоустр...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Slow Mo
12:58
1)Обычно рецессии экономики затягиваются на несколько лет 2)Бабки Хуанито отбил на хайпе майнеров 3) Снижение цен-это сбивание вторички 4) Высокие цены на 4ххх через год крайне сомнительно
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Felsher Z
12:58
Ну да, больше то смотреть нечего, только проебы да поражения. 2 взрыва устроить на войне и без последствий для врага - отличная перемога.))
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
BarDuck
12:57
Лучше бы выложили базу абонентов какого-нибудь штатовского оператора связи.
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BarDuck
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Тем более никакие данные не спёрли, так, похулиганили. Видимо для большего успеха нужна помощь соседа.
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