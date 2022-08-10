Хорошо уже было.

Если ещё в начале года участники рынка ПК ожидали сохранения его ёмкости на уровне сильно выше 300 млн штук, то к середине года оптимизм поубавился вместе со снижением потребительского спроса, и даже полная надежд на укрепление своих рыночных позиций AMD на прошлом отчётном мероприятии заявила, что теперь нужно ориентироваться на ежегодный объём продаж ПК и ноутбуков в количестве не более 300 млн штук. В интервью Reuters близкие прогнозы дал генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing).

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Источник изображения: Lenovo

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Прошлый квартал Lenovo завершила ростом выручки на 0,2% до $16,96 млрд, и это был самый скромный прирост за последние девять кварталов. На направлении устройств, к которому относятся и ПК, выручка Lenovo сократилась на 3%, хотя те же смартфоны неожиданно увеличили профильную выручку на 20%. По словам представителей Lenovo, во втором полугодии уже можно говорить о почти полной победе над дефицитом компонентов – он сохраняется лишь в определённых нишах типа серверного сегмента. По итогам года, как считает руководство компании, мировой рынок ПК сожмётся до 300 или 310 млн штук. Это примерно соответствует снижению объёмов продаж на 10% по сравнению с предыдущим годом.