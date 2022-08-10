Если компанию Tesla можно считать крупнейшим производителем электромобилей, то её глава Илон Маск (Elon Musk) вполне может претендовать на статус крупнейшего производителя обещаний, которые он сам же регулярно нарушает. Так, издание Electrek припомнило миллиардеру сделанное в 2010 году заявление о том, что сам Маск будет последним человеком, готовым продавать акции Tesla.
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Следует признать, что расставаться с акциями Tesla ему приходится регулярно по той простой причине, что прямое денежное вознаграждение за его деятельность на посту руководителя компании не предусмотрено, да и эти ценные бумаги в целом формируют основу благосостояния богатейшего человека планеты, коим является Илон Маск. В декабре, например, он продал 10% принадлежавших ему акций, чтобы уплатить налоги и реализовать возможность покупки новых пакетов акций Tesla по цене гораздо ниже рыночной. Осталось в запасе и $3 млрд на покупку крупного пакета акций Twitter в апреле.
В этом году Маск уже продавал акции Tesla на сумму $8 млрд, готовясь к сделке с Twitter, но теперь он пытается избежать её завершения. На прошлой неделе, тем не менее, миллиардер реализовал за три раза акции Tesla на сумму $6,5 млрд, чтобы подстраховаться дополнительным объёмом наличности на тот случай, если в октябре суд обяжет его купить Twitter по цене $54,20 за акцию на общую сумму $44 млрд. Если американское правосудие вынесет благоприятный для Маска вердикт, то он готов потратить накопившиеся средства на покупку акций Tesla.