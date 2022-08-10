Исключительно в целях компенсации инфляционных процессов.

Агентство Bloomberg сообщило, что недавно сотрудники NVIDIA получили информационную рассылку от основателя компании Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), в которой он сообщал об отсутствии намерений сокращать штат из-за ухудшения прогноза по выручке, и даже пообещал поднять уровень оплаты труда с целью компенсировать влияние инфляции.

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Источник изображения: NVIDIA

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По данным источника, Intel и Micron намереваются либо приостановить наём новых сотрудников, либо ограничить его, но сокращать штат уже имеющихся специалистов они в свете ухудшения макроэкономической ситуации не готовы. Специалисты Citigroup предупреждают, что эти производители считают спад в экономике временным явлением, но авторам аналитической записки назревающий в полупроводниковой отрасли кризис кажется самым затяжным и глубоким с 2001 года.