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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA пообещал поднять зарплаты сотрудникам компании
Исключительно в целях компенсации инфляционных процессов.
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Агентство Bloomberg сообщило, что недавно сотрудники NVIDIA получили информационную рассылку от основателя компании Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), в которой он сообщал об отсутствии намерений сокращать штат из-за ухудшения прогноза по выручке, и даже пообещал поднять уровень оплаты труда с целью компенсировать влияние инфляции.

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Источник изображения: NVIDIA

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По данным источника, Intel и Micron намереваются либо приостановить наём новых сотрудников, либо ограничить его, но сокращать штат уже имеющихся специалистов они в свете ухудшения макроэкономической ситуации не готовы. Специалисты Citigroup предупреждают, что эти производители считают спад в экономике временным явлением, но авторам аналитической записки назревающий в полупроводниковой отрасли кризис кажется самым затяжным и глубоким с 2001 года.

#intel #nvidia #micron #кризис
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