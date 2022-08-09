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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm увеличит объёмы закупок чипов, выпускаемых на американских предприятиях GlobalFoundries
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О взаимоотношениях компании Qualcomm с подрядчиками по выпуску разработанных ею мобильных чипов принято говорить преимущественно в контексте сложности выбора между услугами TSMC и Samsung Foundry, но этот американский разработчик старается максимально диверсифицировать каналы поставок продукции, а потому собирается увеличить закупки чипов, выпущенных компанией GlobalFoundries на территории США.

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Источник изображения: Reuters

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Прежняя сумма в $3,2 млрд, оговорённая партнёрами ещё в 2021 году, будет увеличена на $4,2 млрд. Для GlobalFoundries подобные долгосрочные контракты станут хорошим подспорьем в расширении производственных мощностей, поскольку компания ведёт их сразу на нескольких площадках, включая Сингапур и Европу, но в планах на домашнем для себя американском рынке до последнего времени пыталась ориентироваться на правительственные субсидии и средства инвесторов, привлекаемые на фондовом рынке.

#полупроводники #литографическое производство #qualcomm #globalfoundries #сша
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