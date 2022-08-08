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Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители Baidu сравнили запуск сервиса беспилотных такси с высадкой человека на Луну
Теперь и страхующий испытатель на соседнем сидении не нужен.
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Дочерней компании Baidu, которая занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для беспилотного транспорта, ещё в апреле было разрешено осуществлять пассажирские перевозки в беспилотных такси в отдельных районах Китая, но только при условии присутствия испытателя на переднем водительском сидении. Теперь же, как отмечает Reuters, китайский интернет-гигант получил право осуществления коммерческих перевозок пассажиров в машинах, за управление которыми вообще не отвечает какой-либо представитель компании, находящийся внутри транспортного средства.

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Источник изображения: AP News

По пять полностью беспилотных такси будут запущены в Ухане и Чунцине, они смогут обслуживать клиентов на территориях площадью 13 и 30 кв.км соответственно, на протяжении основной части рабочего дня, с девяти утра до пяти вечера. Американским операторам беспроводных такси, для сравнения, в Калифорнии хоть и разрешается ездить без водителя за рулём в определённых районах, делают они это исключительно с десяти вечера до шести утра.

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Представители Baidu весьма эмоционально отреагировали на получение подобного разрешения от местных властей, сравнив это событие с высадкой человека на Луну по своей значимости для всей отрасли. Предполагается, что после завершения переговоров с муниципальными властями аналогичные услуги начнут предоставляться в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне — многомиллионных китайских мегаполисах.

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