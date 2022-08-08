Таможня даёт добро, как и раньше.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Тайваньская компания Pegatron Technology располагает предприятиями в четырёх районах Китая, и на прошлой неделе японские СМИ заявили, что таможенные органы КНР стали задерживать комплектующие с Тайваня, поставляемые на предприятия этого контрактного производителя электроники, под предлогом нарушений в оформлении сопутствующей документации. На чипах и других изделиях, выпущенных на Тайване, сам этот топоним упоминаться не должен, по мнению китайских властей, ибо остров считается неотъемлемой частью КНР.

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По информации The Register, компании Pegatron пришлось использовать площадку Тайваньской фондовой биржи, чтобы выступить с официальным опровержением этих слухов. По данным производителя, абсолютно все предприятия компании на территории КНР работают в обычном режиме без каких-либо ограничений.

Источник изображения: Pegatron

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Первоначальный слух родился на волне недовольства высшего политического руководства Китая визитом на Тайвань спикера американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на прошлой неделе. Соблюдение формально действующего уже много лет правила в отношении маркировки продукции, выпущенной на Тайване, власти КНР якобы начали проверять с особым усердием только на фоне данных событий.