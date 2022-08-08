Тайваньская компания Pegatron Technology располагает предприятиями в четырёх районах Китая, и на прошлой неделе японские СМИ заявили, что таможенные органы КНР стали задерживать комплектующие с Тайваня, поставляемые на предприятия этого контрактного производителя электроники, под предлогом нарушений в оформлении сопутствующей документации. На чипах и других изделиях, выпущенных на Тайване, сам этот топоним упоминаться не должен, по мнению китайских властей, ибо остров считается неотъемлемой частью КНР.
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По информации The Register, компании Pegatron пришлось использовать площадку Тайваньской фондовой биржи, чтобы выступить с официальным опровержением этих слухов. По данным производителя, абсолютно все предприятия компании на территории КНР работают в обычном режиме без каких-либо ограничений.
Первоначальный слух родился на волне недовольства высшего политического руководства Китая визитом на Тайвань спикера американского парламента Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) на прошлой неделе. Соблюдение формально действующего уже много лет правила в отношении маркировки продукции, выпущенной на Тайване, власти КНР якобы начали проверять с особым усердием только на фоне данных событий.