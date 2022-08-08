Для тех, кто не любит погорячее.

Гонконгская марка GELID Solutions эту неделю начала с анонса пары корпусных вентиляторов типоразмера 120 мм, которые ориентированы на нужды майнеров. Модель GALE обеспечивает воздушный поток до 110 кубических футов в минуту при скорости вращения 3500 об/мин и уровне шума 45 дБА, предусмотрена возможность управления скоростью вращения по методу ШИМ. Такой вентилятор предлагается по цене $20 или €20, в зависимости от региона. Производитель позиционирует новинку для майнеров, использующих графические процессоры в своих фермах.

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Источник изображения: GELID

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Модель GALE EXTREME ориентирована на майнеров, использующих специальные ускорители. Она обеспечивает воздушный поток до 195 кубических футов в минуту, скорость вращения до 6000 об/мин при уровне шума 60 дБА. Функция ШИМ-управления тоже предусмотрена, при необходимости вентилятор может вращаться со скоростью 500 об/мин. Оба вентилятора оснащены двухрядным шарикоподшипником и защитной решёткой для предотвращения повреждений лопастей. Версия GALE EXTREME предлагается по цене $20 или €20, в зависимости от региона.