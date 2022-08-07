По крайней мере, на уровне звуковых драйверов.

Как поясняет специализированный ресурс Phoronix, подготовка к анонсу процессоров AMD Ryzen 7000 (Raphael) разработчиками Linux началась с некоторым запозданием – по крайней мере, в части выпуска звуковых драйверов, поскольку рыночный дебют чипов уже на носу, а версия Linux 6.0 выйдет ближе к октябрю, но соответствующие изменения в код операционной системы вносятся только сейчас.

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Источник изображения: Intel

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Зато в отношении звуковых драйверов для процессоров Intel Meteor Lake всё готовится заблаговременно. В код Linux по сравнению с драйверами серии SOF добавлена почти тысяча строк, что говорит о наличии существенных изменений в звуковой подсистеме процессоров Meteor Lake по сравнению с предшественниками. В новом поколении драйверы используют условное обозначение ACE. Выпуск процессоров Meteor Lake должен быть налажен в следующем году, но инженерные образцы тестируются уже сейчас, поэтому появление поддержки звуковой подсистемы новинок со стороны Linux вполне своевременно.