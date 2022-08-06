И это со штатной системой охлаждения.

Видеокарты AMD поколения RDNA 2 ещё рано списывать со счетов в плане улучшения достижений в HWBot, как показали результаты эксперимента энтузиаста Dragon Soop, выступающего под флагом Шотландии. Что характерно, для достижения третьего места в абсолютном зачёте 3DMark11 Performance видеокарте AMD Radeon RX 6900 XT не потребовались нештатные системы охлаждения, она покорила частоты 2718/17040 МГц в немодифицированном виде.

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Источник изображения: HWBot, Dragon Soop

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Зато центральный процессор Intel Core i9-12900K частоту 6212 МГц осилил при помощи системы фазового перехода каскадного типа, сохранив при этом активность восьми производительных ядер и шестнадцати сопутствующих потоков. Набрав 70 551 балл в тесте 3DMark11 Performance, автор эксперимента занял третье место не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт, а также в абсолютном рейтинге.