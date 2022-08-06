По информации издания Nikkei Asian Review, ссылающегося на китайские СМИ, в прошлом месяце органы следствия КНР начали более активно интересоваться эффективностью расходования средств государственного фонда, созданного в 2014 году для стимулирования развития национальной полупроводниковой отрасли. Тогда предполагалось, что с 2015 по 2025 годы китайская промышленность сможет увеличить долю выпускаемой на территории полупроводниковой продукции с 10 до 70%.
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Если учесть, что сейчас эта доля не превышает 20-30%, а средства целевого фонда освоены уже на две трети, то столь слабый прогресс вызывает у политического руководства страны справедливую озабоченность. На носу очередной съезд Коммунистической партии Китая, и отсутствие видимого прогресса в импортозамещении не добавляет оптимизма властям. Против бывшего главы фонда и его заместителя ведётся следствие, они подозреваются в нецелевом использовании средств. Под вопросом и эффективность финансовых вложений в крупных игроков на китайском полупроводниковом рынке – компании YMTC, которая выпускает твердотельную память, и UNISOC, которая разрабатывает процессоры различного назначения.