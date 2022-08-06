Смартфоны побеждают в начальном ценовом сегменте.

Японское издание Nikkei Asian Review сообщает о новых потерях в борьбе традиционных компактных цифровых камер со смартфонами, оснащаемыми всё более совершенными датчиками изображения и оптикой. Если в 2008 году было продано 110 млн компактных цифровых камер, то в прошлом году это количество сократилось на 97% до 3 млн штук.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Марка Panasonic с 2019 года не выпустила ни одной новой модели в семействе камер Lumix в ценовом диапазоне ниже $370, а также не собирается их разрабатывать в дальнейшем. Представителями компании в этой сфере признана победа смартфонов, а потому приоритет будет отдаваться разработке и выпуску дорогих беззеркальных камер. Nikon тоже прекратила разработку новых компактных моделей в семействе камер Coolpix, сейчас ассортимент сократился всего до двух наименований.

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Fujifilm прекратила развитие семейства камер FinePix, компания Canon не выпустила ни одной новой камеры в семействе Ixy, но при этом не отказывается от возможности выпускать их и предлагать новые модели в будущем при наличии спроса. Sony тоже прекратила выпускать новые модели компактных камер в 2019 году, хотя и оставляет возможность их разработки в будущем. Casio своё семейство компактных камер прекратила развивать в 2018 году.