А это когда-то считалось историческим рекордом.

В первой половине первого десятилетия этого века процессоры AMD Opteron добились немалых успехов на серверном рынке, но потом последовал спад популярности продукции этой марки, а компания в целом пережила не самые простые для себя годы, пока у руля не встала нынешний генеральный директор Лиза Су (Lisa Su), сперва укрепившая позиции компании в сегменте потребительских процессоров, а потом взявшаяся и за серверный.

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Как отмечают представители сайта The Next Platform, которые общаются с экспертами, имеющими доступ к актуальной статистике агентств типа Gartner, IDC и Mercury Research, сейчас доля продукции AMD во всех сегментах серверного рынка процессоров перевалила за 25%, а именно этот уровень до сих пор считался для компании историческим максимумом.

Источник изображения: AMD

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Собственно, после признаний Intel в намерениях начать массовые поставки процессоров Sapphire Rapids не ранее следующего года, а также публикации компанией AMD не самого плохого квартального отчёта, аналитики начали один за одним прогнозировать активное укрепление позиций последней в серверном сегменте рынка. Стало быть, у компании появляется шанс с запасом перекрыть свой былой рекорд по занимаемой в этом сегменте доле рынка.