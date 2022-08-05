Инвесторы поняли, что могло быть и хуже.

В первые часы после публикации квартального отчёта AMD фондовый рынок отреагировал не совсем предсказуемо, больше испугавшись слабого прогноза по третьему кварталу, чем обрадовавшись сильным итогам второго, но некоторое время инвесторы огляделись на итоги других участников рынка – прежде всего, уже опубликованный отчёт конкурирующей Intel, и возобновили покупки акций AMD, вызвав их рост в цене почти на 6%.

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Как отмечают аналитики Baird, на фоне задержки начала массовых поставок серверных процессоров Sapphire Rapids становится ясно, что на протяжении следующего года клиенты будут активнее мигрировать в стан AMD, в итоге значительно увеличивая долю компании в сегменте серверных процессоров.

Источник изображения: Getty Images

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В настоящее время даже AMD не может избежать потерь, связанных со слабостью потребительского рынка, но она гораздо лучше защищена от них, чем многие конкуренты. Если акции AMD выросли в цене почти на 6% до $103,91, то ценные бумаги NVIDIA подорожали на скромные 1,5%. Котировки акций Intel снизились более чем на 1,5% даже с учётом опубликованных накануне новостей о намерениях итальянских властей субсидировать строительство предприятия компании в этой европейской стране.