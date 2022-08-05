Мероприятие Tesla AI Day #2, изначально намеченное на 19 августа, было перенесено на 30 сентября именно из соображений ограниченной готовности прототипа человекоподобного робота Optimus к демонстрации на широкой публике. Как поясняет Electrek, компания на этой неделе ещё раз напомнила о подготовке к мероприятию, опубликовав изображение рук человекоподобного робота, сложенных в форме сердца.
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Напомним, что к серийному производству человекоподобных роботов Tesla намеревается приступить в следующем году на новом предприятии в Техасе, где они в дальнейшем будут применяться для вспомогательных операций типа перемещения небольших грузов при производстве электромобилей марки. Компонентная база роботов, отвечающая за поведение и управление двигательными функциями, будет пересекаться с автопилотом электромобилей Tesla, равно как и программное обеспечение. Опасения по поводу «восстания машин» Илон Маск (Elon Musk) попытался развеять, заявив, что роботы Optimus будут обладать такими характеристиками, что взрослый здоровый человек в случае необходимости сможет их побороть или убежать.