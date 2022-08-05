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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Место под строительство предприятия Intel в Италии будет выбрано к концу месяца
Бюджет стройки может превысить 5 млрд евро.
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В марте Intel огласила общий план по строительству предприятий в Европе, собираясь выделить на это 80 млрд евро, а Италия в сферу интересов компании попала в качестве места расположения предприятия по тестированию и сборке чипов с использованием передовых технологий монтажа. Первоначально считалось, что фаворитами в процессе выбора места являются северные регионы страны с развитой автомобильной промышленностью, которые и будут потреблять часть изготавливаемой Intel в этой местности продукции.

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Агентство Reuters теперь уточняет, что у правительства Марио Драги (Mario Draghi) остаётся не так много времени до выборов, чтобы заключить необходимое соглашение с Intel. Стороны рассчитывают определиться с местом строительства предприятия до конца августа. Компания планирует потратить на строительство не менее 5 млрд евро, а власти Италии готовы субсидировать до 40% затрат.

Источник изображения: Intel

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Всего же правительство Италии на срок до конца десятилетия выделит более 4 млрд евро на финансирование аналогичных проектов. Пока не списаны со счетов возможные предприятия STMicroelectronics, TSMC и Tower Semiconductor. Последняя, впрочем, переходит под контроль Intel, так что обособлять её в этом контексте нет особой нужды. Если говорить о предприятии Intel, то оно может расположиться либо в окрестностях Турина, либо в районе Венеции, хотя ранее рассматривался даже более экзотический вариант со строительством его на территории Сицилии.

#intel #полупроводники #субсидии #италия
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