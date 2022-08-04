Ни один официальный источник информации о продукции AMD не сравнится по популярности с неофициальными, поэтому вездесущий сайт VideoCardz по мотивам упоминаний о характеристиках процессоров Ryzen 7000 на китайских информационных ресурсах обновил сводную таблицу, которая помогает заранее оценить их возможности. Напомним, что вчера стало известно о готовности AMD раскрыть все характеристики новых процессоров семейства Raphael в последний понедельник августа, в продаже новинки должны будут появиться с середины сентября.
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Частоты автоматического разгона, если так можно выразиться, у всех четырёх моделей семейства Ryzen 7000 существенно выше 5.0 ГГц, да и базовые частоты расположились в диапазоне от 4.5 до 4.7 ГГц, если верить таблице. Впрочем, повышение уровня TDP до 170 Вт для Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X в известной степени оправдывает такое изменение частотных характеристик. Данных о предполагаемой стоимости новинок пока нет, но они вряд ли заставят себя долго ждать с появлением.