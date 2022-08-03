Было бы несправедливо после изучений высказываний руководства AMD на квартальной отчётной конференции оставлять без внимания саму квартальную отчётность, поэтому следует пояснить, что выручка компании за период выросла на 70% до рекордных $6,6 млрд, а по итогам текущего квартала AMD рассчитывает выручить от $6,5 до $6,9 млрд, что соответствовало бы росту на 55% в годовом сравнении. По итогам всего текущего года AMD всё ещё настроена увеличить выручку на 60% до $26 или $26,6 млрд. В обоих случаях ставка делается на положительную динамику выручки в сегментах центров обработки данных и встраиваемых решений.
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Если рассматривать динамику финансовых показателей AMD во втором квартале по отдельным сегментам, то в серверном сегменте выручка выросла на 83% до $1,5 млрд, преимущественно за счёт высокого спроса на центральные процессоры EPYC. Операционная прибыль подразделения достигла $472 млн или 32% выручки в этом сегменте.
В клиентском сегменте выручка выросла на 25% до $2,2 млрд, преимущественно за счёт более высокой популярности мобильных процессоров Ryzen. Средняя цена их реализации за год тоже подросла за счёт смещения спроса в сторону более дорогих моделей. Операционная прибыль достигла $676 млн, что соответствует 32% выручки.
Игровой сегмент, который с недавних пор объединяет в структуре отчётности AMD дискретные видеокарты и игровые консоли, продемонстрировал рост выручки на 32% до $1,7 млрд в годовом сравнении, но локомотивом этого показателя были вовсе не дискретные видеокарты, а компоненты для игровых консолей. Операционная прибыль в этом сегменте не превысила $175 млн, составив всего 11% от выручки. Это меньше, чем достигнутые год назад 14%.
В сегменте встраиваемых решений, к которому теперь относится и продукция Xilinx, выручка выросла всего на 2,228% до $1,3 млрд, зато операционная прибыль в размере $641 млн соответствует более чем половине выручки в этом сегменте. Как и планировалось, поглощение Xilinx должно повысить доходность бизнеса AMD в этой сфере.
В целом по всем видам деятельности операционная прибыль AMD во втором квартале сократилась с $831 до $526 млн, а норма прибыли снизилась с 48 до 46%, преимущественно из-за расходов, связанных с поглощением Xilinx, хотя прямых денежных затрат со стороны AMD эта сделка не повлекла – компании просто обменялись своими акциями. Чистая прибыль AMD во втором квартале сократилась с $710 до $447 млн. С другой стороны, квартал компания завершила с $6 млрд свободных средств, а это не так уж мало. Долговые обязательства AMD не превышали $2,8 млрд по состоянию на конец квартала.