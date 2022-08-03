А вот прибыль снизилась весьма заметно.

Было бы несправедливо после изучений высказываний руководства AMD на квартальной отчётной конференции оставлять без внимания саму квартальную отчётность, поэтому следует пояснить, что выручка компании за период выросла на 70% до рекордных $6,6 млрд, а по итогам текущего квартала AMD рассчитывает выручить от $6,5 до $6,9 млрд, что соответствовало бы росту на 55% в годовом сравнении. По итогам всего текущего года AMD всё ещё настроена увеличить выручку на 60% до $26 или $26,6 млрд. В обоих случаях ставка делается на положительную динамику выручки в сегментах центров обработки данных и встраиваемых решений.

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Источник изображения: AMD

Если рассматривать динамику финансовых показателей AMD во втором квартале по отдельным сегментам, то в серверном сегменте выручка выросла на 83% до $1,5 млрд, преимущественно за счёт высокого спроса на центральные процессоры EPYC. Операционная прибыль подразделения достигла $472 млн или 32% выручки в этом сегменте.

В клиентском сегменте выручка выросла на 25% до $2,2 млрд, преимущественно за счёт более высокой популярности мобильных процессоров Ryzen. Средняя цена их реализации за год тоже подросла за счёт смещения спроса в сторону более дорогих моделей. Операционная прибыль достигла $676 млн, что соответствует 32% выручки.

Игровой сегмент, который с недавних пор объединяет в структуре отчётности AMD дискретные видеокарты и игровые консоли, продемонстрировал рост выручки на 32% до $1,7 млрд в годовом сравнении, но локомотивом этого показателя были вовсе не дискретные видеокарты, а компоненты для игровых консолей. Операционная прибыль в этом сегменте не превысила $175 млн, составив всего 11% от выручки. Это меньше, чем достигнутые год назад 14%.

В сегменте встраиваемых решений, к которому теперь относится и продукция Xilinx, выручка выросла всего на 2,228% до $1,3 млрд, зато операционная прибыль в размере $641 млн соответствует более чем половине выручки в этом сегменте. Как и планировалось, поглощение Xilinx должно повысить доходность бизнеса AMD в этой сфере.

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В целом по всем видам деятельности операционная прибыль AMD во втором квартале сократилась с $831 до $526 млн, а норма прибыли снизилась с 48 до 46%, преимущественно из-за расходов, связанных с поглощением Xilinx, хотя прямых денежных затрат со стороны AMD эта сделка не повлекла – компании просто обменялись своими акциями. Чистая прибыль AMD во втором квартале сократилась с $710 до $447 млн. С другой стороны, квартал компания завершила с $6 млрд свободных средств, а это не так уж мало. Долговые обязательства AMD не превышали $2,8 млрд по состоянию на конец квартала.