Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Квартальная выручка AMD выросла на 70% до рекордных $6,6 млрд
А вот прибыль снизилась весьма заметно.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Было бы несправедливо после изучений высказываний руководства AMD на квартальной отчётной конференции оставлять без внимания саму квартальную отчётность, поэтому следует пояснить, что выручка компании за период выросла на 70% до рекордных $6,6 млрд, а по итогам текущего квартала AMD рассчитывает выручить от $6,5 до $6,9 млрд, что соответствовало бы росту на 55% в годовом сравнении. По итогам всего текущего года AMD всё ещё настроена увеличить выручку на 60% до $26 или $26,6 млрд. В обоих случаях ставка делается на положительную динамику выручки в сегментах центров обработки данных и встраиваемых решений.

реклама

Источник изображения: AMD

Если рассматривать динамику финансовых показателей AMD во втором квартале по отдельным сегментам, то в серверном сегменте выручка выросла на 83% до $1,5 млрд, преимущественно за счёт высокого спроса на центральные процессоры EPYC. Операционная прибыль подразделения достигла $472 млн или 32% выручки в этом сегменте.

В клиентском сегменте выручка выросла на 25% до $2,2 млрд, преимущественно за счёт более высокой популярности мобильных процессоров Ryzen. Средняя цена их реализации за год тоже подросла за счёт смещения спроса в сторону более дорогих моделей. Операционная прибыль достигла $676 млн, что соответствует 32% выручки.

Игровой сегмент, который с недавних пор объединяет в структуре отчётности AMD дискретные видеокарты и игровые консоли, продемонстрировал рост выручки на 32% до $1,7 млрд в годовом сравнении, но локомотивом этого показателя были вовсе не дискретные видеокарты, а компоненты для игровых консолей. Операционная прибыль в этом сегменте не превысила $175 млн, составив всего 11% от выручки. Это меньше, чем достигнутые год назад 14%.

В сегменте встраиваемых решений, к которому теперь относится и продукция Xilinx, выручка выросла всего на 2,228% до $1,3 млрд, зато операционная прибыль в размере $641 млн соответствует более чем половине выручки в этом сегменте. Как и планировалось, поглощение Xilinx должно повысить доходность бизнеса AMD в этой сфере.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В целом по всем видам деятельности операционная прибыль AMD во втором квартале сократилась с $831 до $526 млн, а норма прибыли снизилась с 48 до 46%, преимущественно из-за расходов, связанных с поглощением Xilinx, хотя прямых денежных затрат со стороны AMD эта сделка не повлекла – компании просто обменялись своими акциями. Чистая прибыль AMD во втором квартале сократилась с $710 до $447 млн. С другой стороны, квартал компания завершила с $6 млрд свободных средств, а это не так уж мало. Долговые обязательства AMD не превышали $2,8 млрд по состоянию на конец квартала.

#amd #аналитика #видеокарты #финансы #ноутбуки #процессоры #amd ryzen #игровые консоли
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По итогам этого года может быть продано не более 200 млн ноутбуков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
58
Собираем ПК "Мечта Школьника"
97
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
5
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
4

Сейчас обсуждают

ЁЖиКвtUmanЭ
15:20
У тебя его вообще нет)
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
ptlrkptt
15:18
куда ставить 5.25" девайсы ? отстой какой-то
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
N1ghtwish
15:14
Хорошо, что не "Хмурый".
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
Alpesyn
15:13
Запрещённого твиттера, скоро строем в туалеты ходить нужно будет! Слава вождю!!!
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
Tant-Ogly
15:12
моя инвалидность
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Winssy
15:12
10к
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
wolfire
15:09
кто-то уехал уже на сортировку рыбы на дальний восток?
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
wolfire
15:09
от работы зависит, просто сидеть в офисе по 10 часов и нихрена не делать - это мрак, как для работника, так и для конторы
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
wolfire
15:07
48/5=9,6 но рабочая смена же 8 часов, а не 9,6? откуда взяли в 9,6?
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
wolfire
15:06
да это не важно, цель компании заработать больше денег и выпускать хороший товар или услуги. А хорошие конторы будут делиться баблом с работниками, а если не будут - значит плохие компании, значит в т...
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем