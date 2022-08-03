Выручка поставщиков центральных процессоров на рынке ПК уже давно сильно зависит от объёмов продаж ноутбуков, поэтому Intel и AMD по-разному оценили сложившуюся сейчас ситуацию на своих квартальных мероприятиях. Если первая сообщила, что сократила объёмы поставок компонентов для ноутбуков во втором квартале на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то вторая дала понять, что её выручка в клиентском сегменте выросла на 25% до $2,2 млрд именно за счёт рекордного количества проданных мобильных процессоров.
реклама
Уже девять кварталов подряд, по мнению руководства AMD, компания увеличивает свою долю на рынке процессоров для клиентских систем в показателях выручки. По итогам года на рынок должно выйти почти 300 моделей ноутбуков на основе мобильных процессоров Ryzen. Ресурс DigiTimes подобные прогнозы разбавляет заявлением крупных поставщиков ноутбуков, которые ожидают по итогам текущего года поставить не более 200 млн мобильных компьютеров. Поскольку сама AMD рассчитывает на сокращение рынка ПК в этом году до 290 млн штук, получается, что на долю настольных систем придётся всего 90 млн изделий. Такое соотношение ноутбуков и настольных компьютеров сохраняется уже несколько лет подряд.