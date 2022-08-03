Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале AMD почти удвоила расходы на разработки и исследования
По сравнению с прошлым годом.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Говоря собственно о финансовых результатах деятельности AMD во втором квартале, можно обратить внимание на существенное увеличение расходов как на НИОКР, так и на маркетинг по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По крайней мере, в относительном выражении обе статьи расходов AMD за год выросли почти в два раза.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Так, на исследования и разработки компания во втором квартале потратила $1,3 млрд против $659 млн годом ранее, а административные и маркетинговые расходы выросли с $341 до $592 млн. Пока квартальный отчёт по форме 10-Q ещё не опубликован, но можно не сомневаться, что AMD объяснит такую динамику расходов необходимостью готовить к анонсу в конце этого года сразу несколько новых продуктов. Данный фактор отчасти послужил причиной снижения нормы прибыли компании с 48 до 46% даже в условиях роста выручки на 70%.

#amd #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
AMD пообещала представить 5-нм графические решения RDNA 3 к четвёртому кварталу
Лиза Су подтвердила намерения представить процессоры Ryzen 7000 до конца сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
55
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
14
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Собираем ПК "Мечта Школьника"
26
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
4

Сейчас обсуждают

Hacknir
09:49
Т.е она тебе дала за деньги? Мда
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Hacknir
09:48
Как же так, у русских что, денег нет на норм пк?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
big4tune
09:47
показал как не стоит его делать
Энтузиаст показал, как выглядел бы современный ремейк God of War
Test Test
09:47
Это было в 2005 году, когда были пни 4 и атлоны 64.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Александр Коротя
09:43
нифига у тебя оперативки было или это уже в 2000 годах такая сборка? у меня на втором пне было 64мб , пока не поставил 2 планки по 64мб.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Test Test
09:38
У меня был комп в сто раз хуже, для меня это была бы мечта, ведь на нем и поиграть можно в кучу игр.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Test Test
09:34
Моя сборка для учебы была пень 1 на 166 мгц, 96 мб оперативки, видеокарта что-то вроде рива тнт м 64 на 32 мб, стояла винда 98, офис и турбопаскаль с турбо си.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Василий Сорокин
09:33
Я не просил писать страницу бреда а лишь конкретно спросил кто создал землю и если ты выбрал именно этого придуманного бога то почему другие боги уже не создали землю по твоим фантазиям? Я вообще не п...
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
V.L.A.D.L.E.N
09:29
wwr222 и leshiy2371 -- это один и тот же персонаж.
Собираем ПК "Мечта Школьника"
V.L.A.D.L.E.N
09:27
Вместо того, чтобы сказать "да, тест занижает цифры", ты применил стандартный приём недоумка -- оскорбить оппонента и его "религию".
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем