По сравнению с прошлым годом.

Говоря собственно о финансовых результатах деятельности AMD во втором квартале, можно обратить внимание на существенное увеличение расходов как на НИОКР, так и на маркетинг по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По крайней мере, в относительном выражении обе статьи расходов AMD за год выросли почти в два раза.

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Источник изображения: AMD

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Так, на исследования и разработки компания во втором квартале потратила $1,3 млрд против $659 млн годом ранее, а административные и маркетинговые расходы выросли с $341 до $592 млн. Пока квартальный отчёт по форме 10-Q ещё не опубликован, но можно не сомневаться, что AMD объяснит такую динамику расходов необходимостью готовить к анонсу в конце этого года сразу несколько новых продуктов. Данный фактор отчасти послужил причиной снижения нормы прибыли компании с 48 до 46% даже в условиях роста выручки на 70%.