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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD пообещала представить 5-нм графические решения RDNA 3 к четвёртому кварталу
Они превзойдут предшественников более чем на 50% по соотношению производительности и энергопотребления.
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Второй темой, которая будет на протяжении всего дня притягивать к выступлению руководства AMD на квартальной отчётной конференции «второперепечатников» всех мастей, стали заявления Лизы Су (Lisa Su) относительно сроков анонса долгожданных графических решений с архитектурой RDNA 3 в потребительском сегменте. Намерения использовать 5-нм техпроцесс и компоновку из нескольких кристаллов (чиплетов) при их создании ни для кого новостью не являются, но глава AMD на всякий случай повторила эту информацию, добавив, что дебют новинок состоится до конца текущего года.

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Источник изображения: AMD

Описывая ситуацию на рынке графических решений в целом, Лиза Су подчеркнула, что в текущем году компания вынуждена сравнивать свои результаты с итогами очень успешного в этом смысле 2021 года, поэтому во втором квартале наблюдался некоторый спад спроса на видеокарты. Баланс спроса и предложения меняется, по словам главы компании, и макроэкономическая неопределённость накладывает свой отпечаток на потребительские расходы.

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В четвёртом квартале, по словам Лизы Су, AMD рассчитывает на последовательный рост выручки в сегменте дискретной графики, поскольку к тому моменту компания уже будет поставлять свои новые графические решения. В долгосрочной перспективе, как убеждена глава AMD, игровой сегмент продолжит оставаться для компании одним из главных локомотивов роста выручки. Тем более, что даже в текущем квартале выручка от поставок компонентов для игровых консолей должна достигнуть пиковых значений.

#amd #видеокарты #rdna 3 #radeon rx 7000
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