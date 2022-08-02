Пока неофициальные источники активно обсуждают возможные даты анонса процессоров AMD Ryzen 7000 семейства Raphael, которые будут использовать материнские платы с разъёмом Socket AM5 и оперативную память типа DDR5, сама компания на своём сайте открыто приглашает торговых партнёров к просмотру часового семинара на родственную тему, который пройдёт в ближайший четверг.
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Речь на мероприятии пойдёт преимущественно о материнских платах с разъёмом Socket AM5 в исполнении крупнейших партнёров AMD, но процессоры семейства Ryzen 7000 неизбежно будут упоминаться в том или ином контексте. Поскольку подобные мероприятия для партнёров проходят за некоторое время до формального анонса, можно с высокой степенью вероятности рассчитывать на сентябрьский дебют новой платформы с началом продаж соответствующих комплектующих.