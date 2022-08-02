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Новости Hardware Алексей Сычёв
Рынок автомобильных чипов всё ещё далёк от насыщения
Зато в сегменте бытовой техники ситуация близка к равновесию спроса и предложения.
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Квартальный отчёт Intel красноречиво продемонстрировал, что спрос на компоненты для ПК в последнее время снизился, не радуют оптимистичными прогнозами и производители смартфонов, а вот представители автомобильной отрасли, по словам ресурса Nikkei Asian Review, до сих пор жалуются на дефицит полупроводниковых компонентов. Во всяком случае, крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota Motor производственный план на август сократил на 20% относительно изначального уровня.

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Источник изображения: Renesas Electronics

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Есть на рынке и отрасль, в которой ситуация близка к нормализации – это сегмент бытовой техники. Он не нуждается в дополнительных объёмах поставок чипов, с одной стороны, а с другой не демонстрирует и признаков перепроизводства. Не все автопроизводители уверены, что дефицит чипов удастся победить до конца этого года, но многие уже видят признаки улучшения ситуации с доступностью компонентов.

#аналитика #полупроводники #автомобили #дефицит чипов
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