Зато в сегменте бытовой техники ситуация близка к равновесию спроса и предложения.

Квартальный отчёт Intel красноречиво продемонстрировал, что спрос на компоненты для ПК в последнее время снизился, не радуют оптимистичными прогнозами и производители смартфонов, а вот представители автомобильной отрасли, по словам ресурса Nikkei Asian Review, до сих пор жалуются на дефицит полупроводниковых компонентов. Во всяком случае, крупнейший автопроизводитель мира в лице Toyota Motor производственный план на август сократил на 20% относительно изначального уровня.

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Источник изображения: Renesas Electronics

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Есть на рынке и отрасль, в которой ситуация близка к нормализации – это сегмент бытовой техники. Он не нуждается в дополнительных объёмах поставок чипов, с одной стороны, а с другой не демонстрирует и признаков перепроизводства. Не все автопроизводители уверены, что дефицит чипов удастся победить до конца этого года, но многие уже видят признаки улучшения ситуации с доступностью компонентов.