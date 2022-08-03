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OUKITEL C31 – бюджетный смартфон-долгожитель на Android 12 за $69.99
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Китайская компания OUKITEL анонсировала смартфон начального уровня. Новинка называется OUKITEL C31. Она имеет неплохие технические характеристики учитывая очень низкую цену, а в течение нескольких дней будет доступна с дополнительной скидкой.



OUKITEL C31 имеет толщину 9,5 мм и весит 207 граммов. Компактные габаритные размеры позволяют использовать смартфон одной рукой. Тыльная сторона может быть голубой, синей или чёрной. Официальные названия расцветок – Lavender Purple, Ocean Blue и Power Black соответственно.



Спереди в смартфоне установлен дисплей диагональю 6,517 дюйма с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Экран построен на базе жидкокристаллической HD+ панели с соотношением сторон 20 к 9.



На тыльной стороне расположена основная камера, венцом которой является 13-мегапиксельный датчик изображения. Она поддерживает ночную съёмку, портретный и профессиональный режимы. Сзади также находится отверстие мультимедийного динамика.



Сердцем OUKITEL C31 стала 12 нм система Helio A22 Quad Core. Мобильный процессор компании MediaTek дополняется 3 ГБ оперативной памяти. Вместимость внутреннего хранилища составляет 16 ГБ, но заявлена поддержка карт памяти максимальным объёмом 256 ГБ.



Ёмкость встроенного аккумулятора в OUKITEL C31 составляет 5150 мА*ч. Он обеспечивает 50 часов разговоров, 9 часов просмотра видео и 60 часов прослушивания музыки. В режиме ожидания смартфон может проработать сразу 520 часов. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12.



В честь старта продаж купить OUKITEL C31 на AliExpress можно за 69.99 долларов. Специальное предложение действует с 8 по 12 августа 2022 года.
#oukitel
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