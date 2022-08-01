По информации Business Korea, представители руководства Samsung Electronics на квартальном отчётном мероприятии опровергли распространяемые некоторыми источниками слухи о намерениях компании свернуть разработку мобильных процессоров Exynos в пользу нового перспективного семейства процессоров Galaxy, которое якобы выйдет в 2025 году. Масла в огонь подливали и новости о готовности компании оснащать флагманский смартфон Galaxy S23 процессорами американской компании Qualcomm.
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Как пояснили представители корейского конгломерата, компания сейчас занимается проработкой конкурентных качеств процессоров Exynos нового поколения. В этом семействе могут появиться решения для носимых устройств, модемов и точек доступа Wi-Fi, а использоваться процессоры Exynos смогут и в изделиях партнёров Samsung, поиском которых компания сейчас занята. Сейчас процессоры Samsung занимают на рынке мобильных процессоров не более 4%, тогда как Qualcomm может похвастать 30 процентами, а лидером рынка является MediaTek с третью мирового рынка.