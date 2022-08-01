И исправить около 500 ошибок.

Ресурс Igor’s LAB весьма своевременно обратился к теме задержки анонса серверных процессоров Sapphire Rapids, поскольку в конце прошлой недели на квартальном отчётном мероприятии представители Intel не стали скрывать, что массовые поставки этих процессоров начнутся лишь в следующем полугодии. При этом часть ассортимента моделей Sapphire Rapids будет поставляться клиентам уже в этом году, так что картину нельзя назвать однозначно пессимистичной.

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Источник изображения: Intel

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Немецкий источник сообщает, что на пути к серийному воплощению процессоры Sapphire Rapids уже собрали в истории изменений, описываемых документацией, почти 500 ошибок и исправлений, а количество степпингов ядра вообще может достичь 12 штук. По актуальным данным, Intel намеревается представить те модели Sapphire Rapids, поставки которых ещё не начнутся в этом году, в период с 6 февраля по 3 марта следующего года.