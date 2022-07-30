А её хранение само по себе увеличивает затраты компании.

Появление на страницах сайта Intel формы 10-Q существенно расширило информационный репертуар субботнего утра, поскольку данный документ позволяет получить подробное представление об экономических процессах, с которыми компания столкнулась во втором квартале текущего года. Начнём с того, что запасы готовой продукции выросли не только на складах клиентов Intel, о чём она непрерывно говорила на квартальном мероприятии, но и на собственных складах компании.

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Источник изображения: Intel

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Во всяком случае, в стоимостном выражении запасы готовой продукции Intel на конец второго квартала достигали $4,4 млрд, что на 65% выше показателя конца декабря прошлого года. Возможно, прямое сопоставление по кварталам дало бы другое соотношение, но даже при такой методике сравнения заметна существенная разница в величине складских запасов готовой продукции. Общий же стоимостной эквивалент запасов, с учётом сырья и находящейся в производстве продукции, вырос не так значительно – с $10,8 до $12,2 млрд.