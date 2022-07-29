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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple увеличила выручку от реализации смартфонов на 3% до рекордных $40,7 млрд
И не думает, что спрос ослабнет в дальнейшем.
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Квартальный отчёт Apple был интересен тем, что руководство компании вовсе не избегало использования слова «рекордный», описывая результаты отчётного периода. По крайней мере, пользовательская база достигла рекордной численности во всех категориях поставляемых продуктов, а на направлении смартфонов рекордной оказалась ещё и выручка, которая выросла за год на 3% до $40,7 млрд.

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Источник изображения: Apple

Выручка на направлении услуг и программного обеспечения тоже выросла на 12%, а вот прочие статьи демонстрировали отрицательную динамику. Компьютеры Mac принесли Apple на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выручка от реализации iPad снизилась на 2%, а наушники, часы и умные колонки принесли компании на 8% меньше, чем годом ранее.

Как объяснили представители Apple, во втором квартале макроэкономические факторы слабо влияли на выручку компании, и главным её противником стал сильный доллар США. Опасения трёхмесячной давности по поводу способности дефицита компонентов снизить выручку на величину от $4 до $8 млрд оказались беспочвенными – по факту, эффект не достиг и $4 млрд, как признались представители компании. Локдауны в Китае сами по себе оказали более заметное влияние на деятельность Apple, и не только в смысле организации производства тех же компьютеров, но и с точки зрения влияния на активность местных потребителей.

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По мнению главы компании Тима Кука (Tim Cook), спрос на iPhone будет по-прежнему высоким, потому что на крупных рынках типа Индонезии, Вьетнама и Индии степень распространения продукции этой марки очень низка. Во-вторых, развитие сетей 5G пока тоже неравномерно в географическом выражении, и там, где такие сети будут появляться, спрос на флагманские смартфоны Apple будет высоким. Доступность своих устройств широким слоям населения компания собирается улучшать за счёт рассрочек и кооперации с операторами связи, а также внедрения услуги «трейд-ин».

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone
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