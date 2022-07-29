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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония надеется освоить 2-нм техпроцесс к 2025 году при поддержке США
И рассчитывает в перспективе наладить экспорт технологий.
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Тогда как власти США всё же решились выделить на развитие национальной полупроводниковой отрасли $52 млрд субсидий, японские коллеги придерживаются более скромного бюджета, как отмечает Nikkei Asian Review. Всего до конца десятилетия японские власти готовы выделить $7,3 млрд субсидий, из них весомая часть будет потрачена на поддержку строительства совместного предприятия TSMC, Sony и Denso, которое будет выпускать чипы по технологиям «тоньше» 20 нм.

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Источник изображения: TSMC

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Зато одна из инициатив японских властей подразумевает создание на территории страны исследовательского центра, в котором разместятся оборудование и специалисты из США, а также будет предусмотрена пилотная производственная линия, которая позволит к 2025 году наладить на территории Японии выпуск образцов 2-нм изделий. Хотя проект направлен на повышение технологического суверенитета страны, в случае успеха исследовательский центр готов сотрудничать с клиентами из Южной Кореи и Тайваня, конкурируя с местными подрядчиками за профильные заказы. По крайней мере, наладить экспорт литографических технологий японские специалисты смогут, даже если передовое производство чипов в серийных масштабах не будет реализовано.

#полупроводники #литографическое производство #сша #япония
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