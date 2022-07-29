К середине десятилетия она по-прежнему рассчитывает обогнать всех конкурентов.

Ни почти полумиллиардные убытки по итогам второго квартала, ни необходимость сократить капитальные затраты не помешают Intel, по словам её генерального директора, отступить от цели достичь технологического паритета с конкурентами к 2024 году и обойти их годом позже. Освоение технологий Intel 3, Intel 20A и Intel 18A идёт либо в соответствии с намеченным ранее графиком, либо с опережением плана, как утверждает Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).

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Источник изображения: Intel

Компания уже поставила более 35 млн процессоров поколения Alder Lake, которые выпускаются по технологии Intel 7 – так теперь именуется самый продвинутый вариант прежнего 10-нм техпроцесса. Уже в следующем году компания начнёт выпуск процессоров Meteor Lake с использованием техпроцесса Intel 4, а их инженерные образцы уже тестируются не только специалистами компании, но и её клиентами. Осенью этого года на рынок выйдут настольные процессоры Raptor Lake, которые обеспечат совместимость по разъёму с Alder Lake, но предложат двухзначный прирост быстродействия в процентах. В четвёртом квартале должны дебютировать мобильные процессоры Raptor Lake.

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К разработке серверных процессоров Granite Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 4, специалисты компании тоже приступили, а в текущем квартале в лабораториях будут запущены первые инженерные образцы. В этом полугодии Intel приступит к разработке различных изделий, которые будут выпускаться по технологиям Intel 3 и 18A не только для нужд самой компании, но и для её клиентов. С шестью ведущими разработчиками процессоров у Intel уже есть предварительные договорённости на контрактный выпуск их изделий, включая техпроцесс Intel 18A. Общее количество заинтересованных в услугах Intel клиентов достигло 30 штук, а потенциальный портфель заказов тянет на $6 млрд. Правда, это пока не мешает подразделению IFS генерировать чистые убытки, но для развивающегося бизнеса это вполне нормально. Руководство Intel воодушевлено принятием в окончательной редакции пакета законов, который позволит властям США выделить до $52 млрд на поддержку национального производства полупроводниковых компонентов.