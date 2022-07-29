Ни почти полумиллиардные убытки по итогам второго квартала, ни необходимость сократить капитальные затраты не помешают Intel, по словам её генерального директора, отступить от цели достичь технологического паритета с конкурентами к 2024 году и обойти их годом позже. Освоение технологий Intel 3, Intel 20A и Intel 18A идёт либо в соответствии с намеченным ранее графиком, либо с опережением плана, как утверждает Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).
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Компания уже поставила более 35 млн процессоров поколения Alder Lake, которые выпускаются по технологии Intel 7 – так теперь именуется самый продвинутый вариант прежнего 10-нм техпроцесса. Уже в следующем году компания начнёт выпуск процессоров Meteor Lake с использованием техпроцесса Intel 4, а их инженерные образцы уже тестируются не только специалистами компании, но и её клиентами. Осенью этого года на рынок выйдут настольные процессоры Raptor Lake, которые обеспечат совместимость по разъёму с Alder Lake, но предложат двухзначный прирост быстродействия в процентах. В четвёртом квартале должны дебютировать мобильные процессоры Raptor Lake.
К разработке серверных процессоров Granite Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 4, специалисты компании тоже приступили, а в текущем квартале в лабораториях будут запущены первые инженерные образцы. В этом полугодии Intel приступит к разработке различных изделий, которые будут выпускаться по технологиям Intel 3 и 18A не только для нужд самой компании, но и для её клиентов. С шестью ведущими разработчиками процессоров у Intel уже есть предварительные договорённости на контрактный выпуск их изделий, включая техпроцесс Intel 18A. Общее количество заинтересованных в услугах Intel клиентов достигло 30 штук, а потенциальный портфель заказов тянет на $6 млрд. Правда, это пока не мешает подразделению IFS генерировать чистые убытки, но для развивающегося бизнеса это вполне нормально. Руководство Intel воодушевлено принятием в окончательной редакции пакета законов, который позволит властям США выделить до $52 млрд на поддержку национального производства полупроводниковых компонентов.