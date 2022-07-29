Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале Intel приступит к разработке чипов, выпускаемых по технологии 18A
К середине десятилетия она по-прежнему рассчитывает обогнать всех конкурентов.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Ни почти полумиллиардные убытки по итогам второго квартала, ни необходимость сократить капитальные затраты не помешают Intel, по словам её генерального директора, отступить от цели достичь технологического паритета с конкурентами к 2024 году и обойти их годом позже. Освоение технологий Intel 3, Intel 20A и Intel 18A идёт либо в соответствии с намеченным ранее графиком, либо с опережением плана, как утверждает Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger).

реклама

Источник изображения: Intel

Компания уже поставила более 35 млн процессоров поколения Alder Lake, которые выпускаются по технологии Intel 7 – так теперь именуется самый продвинутый вариант прежнего 10-нм техпроцесса. Уже в следующем году компания начнёт выпуск процессоров Meteor Lake с использованием техпроцесса Intel 4, а их инженерные образцы уже тестируются не только специалистами компании, но и её клиентами. Осенью этого года на рынок выйдут настольные процессоры Raptor Lake, которые обеспечат совместимость по разъёму с Alder Lake, но предложат двухзначный прирост быстродействия в процентах. В четвёртом квартале должны дебютировать мобильные процессоры Raptor Lake.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К разработке серверных процессоров Granite Rapids, которые будут выпускаться по технологии Intel 4, специалисты компании тоже приступили, а в текущем квартале в лабораториях будут запущены первые инженерные образцы. В этом полугодии Intel приступит к разработке различных изделий, которые будут выпускаться по технологиям Intel 3 и 18A не только для нужд самой компании, но и для её клиентов. С шестью ведущими разработчиками процессоров у Intel уже есть предварительные договорённости на контрактный выпуск их изделий, включая техпроцесс Intel 18A. Общее количество заинтересованных в услугах Intel клиентов достигло 30 штук, а потенциальный портфель заказов тянет на $6 млрд. Правда, это пока не мешает подразделению IFS генерировать чистые убытки, но для развивающегося бизнеса это вполне нормально. Руководство Intel воодушевлено принятием в окончательной редакции пакета законов, который позволит властям США выделить до $52 млрд на поддержку национального производства полупроводниковых компонентов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японские власти выделили $680 млн на поддержку отечественного производства твердотельной памяти
Падение выручки на четверть не помешало Intel увеличить среднюю цену реализации процессоров на 11%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
36
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
326
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
124
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
86
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
18
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
7

Сейчас обсуждают

Михаил Дыкало
10:03
Недорогой мат плате на чипсете б550. Только в том же днс у б550 такая же цена, как у х570. Почему зелот ещё не забанен за заведомо ложную информацию?
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
mistergrim
10:01
Вообще говоря, идея не нова https://worldofspectrum.org/archive/software/games/advanced-lawnmower-simulator-your-sinclair
В Epic Games Store раздают симулятор стрижки газона
hendehog
09:58
Играл на 2070S в неё на 4К на максималках.
Какую видеокарту купить для игры Horizon Zero Dawn – 5 геймерских моделей под любой кошелёк
Alex TOPMAN
09:57
В таком случае не ленятся, а самостоятельно делают и включают в новость простую и понятную табличку. В строках - серии/марки/модели. В столбцах - годы их выпуска. В ячейках - поддержка версии ОС "не в...
Обновление MIUI 14 получат 125 устройств Xiaomi Redmi и POCO
High Wayman
09:54
зеленый чай и полезен и прет нехило 😁😁😁
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Сергей Игнатовский
09:52
Заглот, давай статью про то, какую видеокарту брать под игру Resident Evil 2 remake? А потом про Resident Evil 7. Это ж такие полезные и сложные темы.
Какую видеокарту купить для игры Horizon Zero Dawn – 5 геймерских моделей под любой кошелёк
High Wayman
09:51
и тут заглот насрал 😅😅😅
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
Lurker-beta
09:48
Я в алмазный ездил с менее чем 1FPS. Мне приходилось отпускать кнопку газа, чтобы игра время в игре меньше замедлялось. И да я получал удовольствие. Но это не значит что это нормально. А на счёт отлич...
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
JAX1979
09:44
А какая разница откуда качать дистрибутив винды ? Главное как его активируют потом
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
mistergrim
09:44
Можно, но ради русских теперь никто стараться не будет.
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем