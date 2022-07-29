В клиентском сегменте, по крайней мере.

Впервые за долгие годы в описании финансовых результатов деятельности Intel за второй квартал почти не использовалось слово «рекордный», разве что в негативном смысле его можно было применить к расхождению реальной величины выручки с прогнозами аналитиков, которые надеялись на лучшее. По факту же выручка компании не превысила $15,32 млрд, оказавшись на 14% ниже ожиданий инвесторов. Акции Intel после завершения торгов упали в цене на 8,32 %, а о полном масштабе снижения можно будет судить только сегодня вечером после открытия новой сессии.

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Источник изображения: Intel

Норма прибыли компании во втором квартале сократилась с 50,4 до 36,5%, хотя финансовый директор Дэвид Зинснер (Davis Zinsner) выразил надежду, что к четвёртому кварталу её удастся подтянуть хотя бы до 51%, но третий квартал компания завершит с соответствующим показателем на уровне 46,5%.

Клиентский сегмент продолжает определять примерно половину совокупной выручки Intel, а он во втором квартале продемонстрировал снижение на 25% в годовом сравнении, до $7,7 млрд. Сразу несколько факторов, если не считать влияние локдаунов в Китае и ситуации на территории Украины, руководство Intel упоминает при объяснении причин такой динамики выручки на направлении ПК. Спрос снизился как в потребительском, так и в образовательном, и в некоторой части корпоративного сегмента рынка. Производители ПК до сих пор не избавились от излишков компонентов, которые сформировали в предыдущие периоды, а потому им теперь не нужны новые партии в прежних объёмах. Впрочем, даже в таких неблагоприятных условиях Intel удалось увеличить среднюю цену реализации процессора на 11%, поскольку спрос сместился в сторону более дорогих моделей.

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Финансовый директор Intel надеется, что второй и третий квартал окажутся тем самым «дном», от которого пойдёт дальнейший рост, хотя в текущем полугодии компания и приняла непростое решение сократить сумму капитальных затрат с $27 до $23 млрд, а также приостановить приём на работу нового персонала. По прогнозам компании, ёмкость рынка ПК по итогам всего года хоть и сократится на 10%, останется на уровне свыше 300 млн штук. Выручка компании за 2022 фискальный год не превысит $68 млрд, в третьем квартале она ограничится $15-16 млрд, хотя ранее руководство процессорного гиганта рассчитывало на более высокие показатели.