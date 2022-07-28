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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Зависимость Южной Кореи от импорта китайского сырья только растёт
В таких условиях ссориться с КНР нет никакой возможности.
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По слухам, к концу лета власти Южной Кореи должны сделать стратегический для национальной экономики выбор, присоединившись к антикитайскому технологическому альянсу, возглавляемому США, либо отказавшись от этой неоднозначной идеи. Её противники продолжают утверждать, что экономика Южной Кореи слишком сильно зависит от Китая, чтобы обострять противоречия.

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В частности, как поясняет издание Business Korea, официальная статистика государственных органов Южной Кореи свидетельствует о неумолимом увеличении объёмов импорта сырья из КНР. Например, в первом полугодии Южная Корея импортировала из Китая гидроксида лития на сумму $1,162 млрд, что в пять раз больше показателей аналогичного периода прошлого года. Данный материал используется для производства литиевых аккумуляторов на территории Южной Кореи.

Источник изображения: Mining.com

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Магния южнокорейские компании за первое полугодие завезли из Китая на сумму $45,56 млн, что в два с половиной раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Этот металл необходим корейским промышленникам для изготовления корпусов автомобилей и авиационной техники, и по этому виду сырья страна на 100% зависит от КНР. Заметно выросли в первом полугодии и объёмы импорта неодимовых магнитов и искусственного графита для изготовления аккумуляторных анодов. Отказ от их поставок из Китая поставит под удар несколько отраслей южнокорейской экономики.

#китай #экономика #южная корея
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